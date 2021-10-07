До 2014 года украинский флот ничего серьезного из себя не представлял, однако после воссоединения Крыма с Россией Киев занялся его модернизацией. Он отлично понимает, что сравниться по силе с российским ВМФ флот никогда не сможет, поэтому готовится к ассиметричному противостоянию, рассказал военный эксперт Андрей Прокаев в интервью порталу «Украина.ру».

Аналитик пояснил, что в настоящий момент флот Украины все еще не является угрозой для ЧФ России. Однако недооценивать его все же не стоит. Киев активно задействует бронекатера, которые в ближайшем будущем могут превратится в серьезную проблему для РФ.

По словам эксперта, москитный флот вполне может длительное время выдерживать натиск крупных военно-морских сил противника. На катерах, которые сейчас имеются в распоряжении ВМСУ, можно установить дальнобойное вооружение, способное наносить удары с дистанции в 20 и более километров, оставаясь неуязвимым.

Аналитик также рассказал о планах Владимира Зеленского оснастить ВМСУ корветами, компактными субмаринами и новыми катерами до 2035 года. Прокаев считает, что пока реализация этого проекта вызывает большие вопросы. Самостоятельно Киев не сможет строить корабли, так как судостроительная промышленность в стране давно приказала долго жить. Поэтому придется покупать их за большие деньги, которых на Украине нет.