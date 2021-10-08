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Термобарические снаряды тяжелых огнеметных систем «Буратино» уничтожают все живое в округе. Поэтому противнику не удастся спрятаться от этого оружия ни в подземном укрытии, ни в бетонном бункере, написал автор американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

Он пояснил, что снаряд не только распыляет мгновенно загорающуюся жидкость, но еще и воздействует на противника высокой температурой и давлением. Облако, появляющееся под боезарядом, проникает в любые укрытия, что делает невозможными попытки убежать с поля боя или спрятаться.

Иствуд, публикация которого представлена в переводе портала «ПолитРоссия», считает, что НАТО нужно обратить пристальное внимание на это страшное оружие. И в случае войны с Россией уничтожить его в первую очередь, чтобы не давать РФ ни единого преимущества.

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