Термобарические снаряды тяжелых огнеметных систем «Буратино» уничтожают все живое в округе. Поэтому противнику не удастся спрятаться от этого оружия ни в подземном укрытии, ни в бетонном бункере, написал автор американского журнала 19FortyFive Брент Иствуд.

Он пояснил, что снаряд не только распыляет мгновенно загорающуюся жидкость, но еще и воздействует на противника высокой температурой и давлением. Облако, появляющееся под боезарядом, проникает в любые укрытия, что делает невозможными попытки убежать с поля боя или спрятаться.

Иствуд, публикация которого представлена в переводе портала «ПолитРоссия», считает, что НАТО нужно обратить пристальное внимание на это страшное оружие. И в случае войны с Россией уничтожить его в первую очередь, чтобы не давать РФ ни единого преимущества.