Дональд Трамп стремился перенять несколько качеств у Владимира Путина. Он восхищался российским лидером, был будто «одержим» ним, заявила советница бывшего президента США Фиона Хилл.

Это не первое такое заявление. Ранее о восхищении Трампа российским президентом заявлял юрист Майкл Коэн. Он рассказывал, что бывшему американскому лидеру нравилось, как Путин управляет страной.

Хилл также отметила, что мировое сообщество всегда считало, что Трамп одержим Россией, так как Кремль помог ему выиграть выборы. Однако его восхищение было направлено на президента РФ лично, а не на всю страну.

Трамп часто заявлял, что Путин крепко держит Россию в руках и управляет нею, как бизнесом или компанией. Он всегда считал, что российский лидер – самый богатый в мире человек. Также он планировал подарить Путину апартаменты в «башне Трампа», которую собирался построить в столице РФ.