читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Дональд Трамп стремился перенять несколько качеств у Владимира Путина. Он восхищался российским лидером, был будто «одержим» ним, заявила советница бывшего президента США Фиона Хилл.

Это не первое такое заявление. Ранее о восхищении Трампа российским президентом заявлял юрист Майкл Коэн. Он рассказывал, что бывшему американскому лидеру нравилось, как Путин управляет страной.

Хилл также отметила, что мировое сообщество всегда считало, что Трамп одержим Россией, так как Кремль помог ему выиграть выборы. Однако его восхищение было направлено на президента РФ лично, а не на всю страну.

Трамп часто заявлял, что Путин крепко держит Россию в руках и управляет нею, как бизнесом или компанией. Он всегда считал, что российский лидер – самый богатый в мире человек. Также он планировал подарить Путину апартаменты в «башне Трампа», которую собирался построить в столице РФ.

Вам может понравиться

Bloomberg: Мир ждет глобальный кризис из-за цен на энергоресурсы

Резкий рост цен на энергоносители усугубит кризис, с которым столкнулась планета из-за пандемии коронавируса. Из-за Covid в Британии, например, возник дефицит продуктов, так как в стране не хватает водителей, чтобы

Covert Shores: Американские пользователи восхитились новой российской подлодкой

В Twitter-аккаунте американского военного эксперта Х. И. Саттона появились схемы новейшей российской подводной лодки «Лайка». Она впечатлила аналитика своим вооружением и еще одной интересной деталью, которой нет ни на одной

Иранские средства ПВО сбили израильский дрон, прилетевший из Азербайджана

Иранская ПВО сбила израильский беспилотный аппарат Hermes 900, пытавшийся прорваться в воздушное пространство Исламской республики, сообщает портал Avia.Pro со ссылкой на издание Azariha. Эксперты предполагают, что БПЛА Израиля организуют террористические
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 6 октября – переменная облачность, до 12 °C | город Мытищи: погода, 6 октября – ясно, до 10 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 6 октября – переменная облачность, до 6 °C | Южно-Сахалинск: погода, 6 октября – небольшая облачность, до 9 °C | Королев: погода, 6 октября – ясно, до 11 °C | Подольск: погода, 6 октября – ясно, до 11 °C | Армавир: погода, 6 октября – пасмурно, до 8 °C |