НАТО не готов воевать с Россией, поэтому Украине навсегда уготована участь партнера Североатлантического альянса, уверен бывший руководитель украинской Службы разведки Николай Маломуж.

Он пояснил, что Альянс кормит Киев обещаниями принять его в свои ряды почти с первых лет независимости. Однако за три десятилетия не было сделано ни единого реального шага, направленного на достижение этой цели.

Альянс постоянно находит причины отказать Украине. Но из них верна лишь одна – крупные страны НАТО, такие как США и Германия, Великобритания и Франция, просто не готовы идти на открытую конфронтацию с Россией. Они точно знают, что Москва предпримет меры в случае вступления Украины в Североатлантический альянс, причем они совсем не понравятся Брюсселю.

Напомним, что ранее китайское издание Baijiahao написало, что в случае агрессии Парижа, Лондона и Берлина против Москвы она нанесет по ним ядерный удар и уничтожит половину Европы.