Издание EADaily снова подняло вопрос о единоличном решении президента Соединенных Штатов об использовании ядерного оружия. Напомним, что после штурма Капитолия в январе и попыток Дональда Трампа удержаться у власти, Конгресс намеревался отобрать это право у главы государства. Однако со временем все стихло.

Некоторые члены парламента и сейчас поддерживают эту идею. Они считают, что система, при которой судьбу фактически все планеты может решить один человек, устарела и представляет опасность. Поэтому ее нужно срочно менять. Однако данное предложение уже не находит поддержки у большинства.

Напомним, что существующая сегодня система дает возможность Джо Байдену самостоятельно принять решение об использовании ядерного оружия. В законодательстве прописана возможность проконсультироваться с советниками, однако это не обязательная мера.

Сразу же после принятия решения президент отправляет уникальный код Пентагону и STRATCOM, что приводит к запуску ракет спустя несколько минут. Уже через две минуты должны стартовать боезаряды Минитмен-III, а еще через 13 – ракеты Трайдент-II. Возможность отменить приказ на их запуск не предусмотрена.