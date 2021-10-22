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Военные эксперты американского портала DVIDS заявили, что около 6 часов утра 22 октября в зоне опознавания ПВО на границе США и Канады появилось сразу 5 российских боевых самолетов. Они там провели полчаса, после чего развернулись и ушли на базу постоянной дислокации.

Особо подчеркивается, что ни один из пяти самолетов не пересек границу воздушного пространства Соединенных Штатов или Канады. Ровно в 7:21 по Московскому времени (или в 19:21 по местному) воздушные машины покинули зону опознавания.

Информацию подтвердили и военнослужащие США, однако и они не рассказали, какие именно российские самолеты нарушили покой североамериканских государств. Напомним, что главное ведомство РФ всегда заявляет, что любые полеты осуществляются в строгом соответствии с международным правом и без нарушения границ других стран.

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