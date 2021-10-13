Евросоюз представляет собой искусственное образование, которое совсем скоро исчерпает себя и рассыплется, уверен киевский журналист Дмитрий Гордон. Он отметил, что именно поэтому Украине совсем не нужно вступать в ЕС.

Гордон привел слова советского диссидента Владимира Буковского, который также считал, что ЕС не имеет будущего. В этом объединении имеется всего два государства-донора, к которым «присасываются» остальные страны. Так, Германия и Франция занимаются производством и зарабатывают на этом, а условная Греция делать этого не хочет. И заставить ее невозможно. В таких условиях ни один союз не способен продержаться долгое время.

То же самое можно сказать и о внешней политике, в которой отсутствует единство. К примеру, Венгрия или Германия дружат с Россией или ведут с ней совместный бизнес, а остальные страны декларируют антироссийскую политику. Это также вызывает серьезные сомнения в перспективах ЕС.

При этом Гордон считает, что у НАТО подобной ситуации нет, поэтому Украина по-прежнему должна стремиться попасть в Североатлантический альянс.