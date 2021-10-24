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Олег Волошин, украинский народный избранник, указал на появление апокалиптических настроений после высказываний Владимира Путина, российского лидера, о ракетах США на Украине.

Ранее Путин в рамках заседания Валдайского клуба заявил, что Соединенные Штаты могут разместить свои ракеты в окрестностях Харькова, не дожидаясь присоединения Украины к Североатлантическому альянсу. Он отметил, что это большая проблема. Украинский парламентарий считает эту ремарку крайне «мрачной», сравнив возникшую обстановку с Карибским кризисом, произошедшим в прошлом веке.

По мнению Волошина, если Вашингтону удастся развернуть свои ракеты на украинской территории, то ему удастся затем выдвинуть Москве ультиматум, к примеру, обязать ее провести демилитаризацию Крыма или прекратить сотрудничество с КНР в сфере военных технологий.

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