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На протяжении многих лет Франция выстраивала свою политику в Африке с помощью военной силы. Однако в современных реалиях Парижу пришлось изменить подход. Пятую Республику многократно обвиняли в сотрудничестве с террористами, которые орудуют на Черном континенте, и не безосновательно.

В первых числах октября премьер-министр Мали Шогель Кокалла Маига выступил с речью, в которой обвинил Францию в подготовке боевиков для дестабилизации его страны.

«У малийского правительства есть доказательства, что они тренируют террористов», — сказал он.

Эти обвинения не безосновательны. Франция ввела войска в Мали еще в 2014 году для проведения антитеррористической операции «Бархан». Однако за все время пребывания французской армии в стране, влияние и активность боевиков только возросли. По словам премьера, Париж использует террористов, чтобы нелегально вывозит природные ресурсы.

Российский депутат Государственной Думы Евгений Федоров солидарен со словами Маиги. Политик добавил, что Франция всегда использовала нечестные методы для продвижения своих интересов.

«О чем тут вообще можно говорить, если Париж всегда этим занимался? Раньше напрямую военными методами захватывал территорию африканских государств, а в последние десятилетия продавливает интересы через финансирование, снабжение, обучение и подготовку различных групп, расшатывающих власть в нужной ей стране», — добавил народный избранник.

Сейчас в Мали на место проваливших свои задачи французских военных были приглашены специалисты из «ЧВК Вагнера». Российские профессионалы будут заниматься подготовкой национальной армии, которая должна противостоять радикальным исламистам.

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