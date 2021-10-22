Глава Пентагона в ходе своего визита на Украину поставил Киеву новые задачи. В них нет ни единого слова об урегулировании конфликта на Донбассе, уверен представитель комитета Народного Совета самопровозглашенной ДНР Андрей Ворошилов.

Он пояснил, что после визита Ллойда Остина ВСУ вновь обстреляли территорию республики. 21 октября в результате ударов по Куйбышевскому району пострадали несовершеннолетний и молодая девушка.

По мнению Ворошилова, цель Пентагона – это прикрытие восточных флангов Североатлантического альянса. Причем оно должно быть обеспечено любой ценой, что исключает даже малейшие попытки урегулирования ситуации на Донбассе. Напротив США скорее вынудит Украину пойти на эскалацию ради целей своих кураторов.