Литва построила военную базу Геркус, чтобы привлечь постоянный контингент американских войск. Но администрация Байдена пока что не убеждена в развертывании этих войск. Об этом сообщает американское военное издание Defense One. Перевод основных положений публикации представлен изданием Discover24.

Военная база Геркус при полигоне Пабраде открылась и представлена как «временный дом» для сотен американских военнослужащих. Правительственные чиновники Литвы воодушевленно продемонстрировали новый объект стоимостью 7 миллионов евро, который включает тренажерный зал с ультрасовременными беговыми дорожками и весами, баскетбольные площадки с резиновым покрытием, блоки-контейнеры, заполненными двухъярусными кроватями и местами хранения снаряжения, а также пункты торговли повседневными товарами и компьютерный игровой зал, где солдаты смогут поиграть в шутеры.

«Мы надеемся, что эта новая инфраструктура станет вторым домом для сил США», – сказал министр национальной обороны Литвы Арвидас Анушаускас в день ее открытия.

Для Вильнюса обеспечение этих удобств заключается не только в том, чтобы гости чувствовали себя как дома. Литва стремится побудить Вашингтон превратить ротационное развертывание американских войск в постоянное пребывание и сдерживать российские силы, которые часто развертываются и проводят учения в Беларуси, менее чем в 10 милях от них.

«Присутствие американских войск в Литве и обучение с нашими войсками, а также с войсками батальона НАТО, является лучшим средством сдерживания… Спасибо за тесное сотрудничество, которое мы полны решимости развивать и дальше. Правительство, в свою очередь, сделает все, чтобы создать подходящие условия для обучения и жизни американских солдат в Литве», – заявила литовский премьер-министр Ингрида Симонит.

В Вашингтоне, однако, администрация Байдена и военные не говорят, рассматривают ли они всерьез возможность создания более одной постоянной базы для американских войск в прибалтийской стране. Официальные лица Белого дома отказались даже комментировать этот вопрос. Представитель Пентагона поблагодарил Литву за ее инвестиции, но выразил осторожность в отношении того, насколько улучшение условий размещения и планы по обучению балтийского союзника что-то реально изменят, продемонстрировав дипломатическую и политическую чувствительность к увеличению присутствия войск на пороге России.

В Литве США сохраняют ротационное присутствие сотен военнослужащих с октября 2019 года. Некоторые в Конгрессе говорят, что новое постоянное присутствие американских войск вблизи границы с Россией необходимо как сигнал для Москвы о более сильной приверженности США защите балтийских союзников.

Но постоянное размещение войск в Литве также может противоречить Основополагающему акту Россия-НАТО, подписанному в 1997 году. В соглашении говорится, что «в нынешних и предсказуемых условиях безопасности» НАТО не будет постоянно размещать «значительные боевые силы» вдоль границы с Россией. В свою очередь, Россия обязалась уважать границы стран Восточной Европы, которые раньше были частью ее империи.

Отправки Пентагоном войск в Литву начались два года назад с 500 военнослужащих, 30 танков «Абрамс» и 25 бронемашин «Брэдли». Этим летом часть подразделений 66-го полка Godson Fort Riley прибыла в регион для девятимесячной дислокации в Пабраде, городе на востоке Литвы, менее чем в 10 милях от границы с Беларусью и даже ближе к главному военному учебному объекту Литвы. НАТО также с 2017 года размещает в Рукле (Литва) свою боевую группу размером с батальон, возглавляемую Германией и состоящую из сменных сил из Нидерландов и Чехии.

Новый тренажерный зал в Геркусе может сделать жизнь американских солдат более приятной, но для того, чтобы вооруженные силы США были готовы к бою, потребуются более значительные инвестиции в военные учебные объекты.

«Враги нашей страны боятся отнюдь не баскетболистов. Речь идет не о гарнизонах, а о том, что за люди там размещены. Русские сразу увидят, если эти люди просто тусуются», – сказал Бен Ходжес , бывший трехзвездный командующий американской армией в Европе.

Учебные полигоны Литвы относительно невелики по американским стандартам и пользуются большим спросом у войск США, Литвы и других стран НАТО. Джон Дени, профессор Военного колледжа армии США сказал, что вне зависимости от того, изменится ли структура вооруженных сил США, эти улучшения полезны, и американские войска могут извлечь выгоду из усиленной подготовки в Литве: “Силы НАТО там находятся под постоянным воздействием операций в кибер-сфере, которые направляются из Москвы и России”.