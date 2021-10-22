У России имеются огромные возможности и опыт в производстве самолетов, однако от США она отстает минимум на поколение, заявили авторы польского издания Defense24.

Они привели в пример российский истребитель Су-57, который Москва гордо относит к пятому поколению. С нею не согласны американские эксперты из Пентагона. Они говорят, что воздушная машина принадлежит максимум к четвертой генерации и, кроме того, у РФ постоянно возникают проблемы с ее производством.

Польские журналисты также отмечают, что пока РФ начнет серийное производство Су-57 в требуемых ВКС количествах, Соединенные Штаты уже выпустят B-21 Raider, а также успеют завершить разработку истребителя шестого поколения и уйдут далеко вперед.

Напомним, что даже США признают, что РФ обошла их во многих военных сферах. Однако Польша, которая в очередной раз воспылала ненавистью к Москве, упрямо не хочет признавать очевидные вещи.