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Голливудский актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес недавно приняли участие в интервью с изданием ADWEEK. Как отмечается, это их первом совместное интервью после того, как они возобновили отношения.

В рамках беседы Лопес сообщила, что называет себя редким артистом. Она объяснила это мнение тем, что она поёт и танцует, а также делает шоу. Также Дженнифер рассказала, что обладает способностью собственным примером служить вдохновением для окружающих. Останавливаться на достигнутом она не планирует – уже скоро выйдут три фильма, в съемках которых она принимала участие.

Бен Аффлек в интервью отметил, что гордится своей возлюбленной и восхищается её усилиями и влиянием на весь мир. Он заявил, что Дженнифер послужила вдохновением для многих людей. Также он указал, что будет её поддерживать, восхищаться и уважать.

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