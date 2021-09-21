Голливудский актёр Бен Аффлек и певица Дженнифер Лопес недавно приняли участие в интервью с изданием ADWEEK. Как отмечается, это их первом совместное интервью после того, как они возобновили отношения.

В рамках беседы Лопес сообщила, что называет себя редким артистом. Она объяснила это мнение тем, что она поёт и танцует, а также делает шоу. Также Дженнифер рассказала, что обладает способностью собственным примером служить вдохновением для окружающих. Останавливаться на достигнутом она не планирует – уже скоро выйдут три фильма, в съемках которых она принимала участие.

Бен Аффлек в интервью отметил, что гордится своей возлюбленной и восхищается её усилиями и влиянием на весь мир. Он заявил, что Дженнифер послужила вдохновением для многих людей. Также он указал, что будет её поддерживать, восхищаться и уважать.

Недавно комик Гарик Харламов вышел в свет вместе с Катериной Ковальчук. Многие подозревают между ними роман, но официально пара ничего не комментирует.