Сирия вынуждена защищаться от турецкого вторжения тяжелой бронетехникой, пишет портал Avia.Pro. Дамаск выдвинул в районы, в которых Анкара готовит наступательную операцию, российские танки Т-90.

Авторы публикации сопроводили ее видеозаписью, на которой демонстрируется техника, имеющаяся в распоряжение сирийских правительственных сил. Помимо упомянутых выше танков, это еще и боевые машины пехоты БМП-2, готовые противостоять турецким войскам.

Танки Т-90 и БМП сирийские военные перебрасывают к городу Тель-Рифат. Стоит напомнить, что это один из четырех населенных пунктов, на которые готовится наступление турецкой армии вместе с поддерживающими ее террористами.

Эксперты считают, что если Дамаск задействовать танки Т-90, то ситуация действительно обострилась до предела. По их мнению, противостояния не избежать и в нем однозначно будут участвовать российские ВКС.