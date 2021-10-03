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На базу Баграм, которая до недавнего времени находилась в руках Соединенных Штатов, приземлились военные самолеты. Эксперты предполагают, что контроль над этим объектом получил Китай. Однако точно выяснить, кому именно принадлежат летательные аппараты, пока не удается, пишет издание Daily Mail.

Авторы объясняют, что США даже отключили базу от электроснабжения, когда выводили свои войска из Афганистана. Она выглядела полностью заброшенной, однако на днях там появились неизвестные самолеты. Также на базе наблюдается активность. Причем вряд ли это могут быть талибы (боевики радикального движения «Талибан» – запрещенной в России террористической организации), так как у них отсутствует и опыт, и возможности для полноценного управления объектом.

Эксперты напоминают, что интерес к Баграму ранее проявлял глава программы Центра Стимсона Юнь Сунь. Он пояснял, что Китаю нужно занять данный объект, чтобы закрепиться не только в самом Афганистана, но и во всем Центральноазиатском регионе.

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