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На этот раз Соединенным Штатам не удастся выиграть холодную войну, как это было в начале 90-х годов прошлого столетия. Россия и Китай стремительно наращивают силы и опережают США не только в количестве оружия, но и в технологических решениях. Поэтому победа останется за ними, уверены журналисты британского таблоида Daily Express.

По мнению экспертов, решающее значение будет иметь количество ядерных боеголовок, которые являются главным инструментом сдерживания противника. У России по состоянию на май 2021 года их было около 6300 единиц. В распоряжении США имелось только 5,5 тысяч, причем в это число включили и подлежащие списанию боезаряды.

Помимо этого, Россия постоянно модернизирует стратегическое оружие, а США пока предпочитают использовать старые ракеты. Именно такой подход и предопределит победу России в холодной войне против Соединенных Штатов.

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