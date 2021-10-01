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Вывести Европу из энергетического кризиса способен только президент России Владимир Путин. Сложившаяся в ЕС ситуация с ценами на энергоносителями существенно повышает его влияние на континенте, пишет британское издание Daily Express.

Европа сама затеяла «газовую войну» с Москвой, понадеявшись на альтернативные солнце и ветер. Однако они способны удовлетворить потребности в энергии только в летний период. Зимой же вместо газа ЕС придется использовать уголь. Который в нужных объемах тоже имеется только у России.

Эксперт Себастьян Кеттли, публикацию которого перевел портал «ПолитРоссия», отмечает, что у Путина в руках сейчас оказались все козырные карты. Но и РФ придется сделать выбор между Западом и Востоком, так как она не сможет удовлетворить потребности в энергии всех желающих.

Пока Европа активно закрывала ТЭС, работающие на угле, Россия перестроилась на работу с азиатскими партнерами. Теперь, если Евросоюз будет просить это топливо, что становится все более вероятным, Москва вряд ли сможет быстро изменить направление деятельности.

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