Нехарактерное онемение или покалывание в ногах и руках может указывать на недостаток в организме витамина D, рассказали журналисты британского издания Daily Express. Они пояснили, что данная проблема вызывает такое явление, как парестезия.

Дефицит витамина D встречается у 30-40 процентов жителей планеты. Он снижает эффективность работы иммунной системы, а также существенно повышает риск смертности от инфекционных заболеваний и иных причин. Один из симптомов, по которым можно точно определить нехватку в организме витамина – это необычные ощущения в конечностях.

Чтобы восполнить дефицит, необходимо принимать специальные добавки либо есть как можно больше грибов, рыбы и яиц. Причем все это должно сочетаться с жирными либо молочнокислыми продуктами, которые ускоряют процесс усвоения витамина.

При сильном дефиците организм не усваивает кальций и фосфаты, что может привести к возникновению сильных болей, вызванных деформацией костей.