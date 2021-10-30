Проблемы с поставками газа и повышение цен на него – это первые симптомы глобального энергоперехода, который не сулит ничего хорошего всему миру, заявил специальный представитель президента России по связям с международными организациями для достижения целей устойчивого развития Анатолий Чубайс.

Он пояснил, что проблемы с газом возникли не только в Европе. ЕС допустил несколько ошибок в хранении топлива, однако Китай, Индия, Ливан и Бразилия столкнулись с теми же проблемами безо всяких ошибочных действий.

Чубайс также отметил, что повышение цен не позволят России постоянно получать сверхприбыли. Напротив, Европа ускорит переход на топливо, не связанное с углеводородами и экспорт, на котором неплохо зарабатывает РФ, начнет быстро снижаться.

О причинах кризиса ранее говорил и Игорь Сечин, возглавляющий «Роснефть». Он отметил, что отлаженные цепочки поставок из-за коронавируса были нарушены, что и привело к энергетическому коллапсу. Который уже в этом или в последующие года может стать причиной проблем и в других отраслях.