Визит вице-премьеров РФ Марата Хуснуллина и Дмитрия Григоренко на остров Итуруп вызвал возмущение читателей издания Yahoo News Japan. Пользователи Сети также остались недовольны «всего лишь протестом» от правительства Японии.

«Протесты — это хорошо. А слабо пострелять ракетами на виду у России в нашем Японском море? Это будет покруче протестов!» – грозно заявил читатель под ником sol.

Также многие комментаторы писали о необходимости вернуть Курильские острова силой.

«За наши беззубые половинчатые меры в отношении России становится поистине стыдно!»— высказался mikann.

Max добавил, что протесты Японии приносят столько же пользы, сколько лай собаки на убегающего грабителя.

Москва опровергает любые сомнения по поводу своего суверенитета над четырьмя Курильскими островами. Она заявляет, что эти территории вошли в состав СССР по результатам войны, поэтому обсуждать их принадлежность нет никакого смысла. Токио считает, что Курилы принадлежат ему.