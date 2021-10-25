Появление российских и китайских кораблей в японских проливах Цугару и Осуми – это предупреждающий сигнал для Токио, сообщило издание Yahoo News Japan. Авторов публикации поддержали и читатели.

В комментариях к статье многие выразили обеспокоенность совместными действиями РФ и КНР. По мнению пользователей, так Пекин и Москва продемонстрировали, что в случае начала боевых действий они намерены совместно обороняться от врага.

Другие читатели уверены, что маневры кораблей были демонстрацией силы именно для Японии.

«Это нам сигнал, что мы окружены. Слабая попытка демонстрации дерзости Америкой осталась слабой. Ясно, что Америка нас не спасет», — утверждает один из комментаторов.

Остальные поддержали его, отмечая, что Соединенные Штаты вряд ли будут участвовать в боевых действиях, если между Японией и союзом Китая с Россией начнется война.