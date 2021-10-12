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Британское издание The Telegraph в своей статье недавно сообщило, что в споре с Польшей Евросоюз обязательно проиграет.

Читатели издания в комментариях к статье заявили, что Польша забыла, благодаря кому сумела достичь тех высот, на которых она сейчас находится. Кроме того, было указано, что Польша вообще находится в ЕС только ради подачек, а когда финансовая поддержка закончится, стимула оставаться в ЕС у страны не будет. В этом случае Польша больше не будет признавать законы и директивы Евросоюза.

Другой читатель отметил, что Польша получала от пребывания в ЕС все выгоды и привилегии, а сейчас хочет укусить руку, которая её кормит. С этим согласились и остальные комментаторы, заявившие, что Польша получала от ЕС едва ли не больше всех остальных.

Также некоторые выразили недоумение из-за того, что страны вступают в Евросоюз, а потом пытаются устанавливать свои правила. Эти страны, как было отмечено, должны быть исключены.

О том, что Евросоюз потерпит поражение в конфликте с Польше, мы сообщали недавно. Такую точку зрения высказал журналист издания The Telegraph Мэтью Линн.

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