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Некоторое время назад глава Минобороны ФРГ Аннегрет Крамп-Карренбауэр высказалась о возможности использования ядерного оружия против России. Она указала, что Москва должна понять то, что Запад готов к использованию подобных средств.

Однако читатели Der Spiegel с этим не согласны. По их мнению, такие заявления угрожают и самой Германии. Также, было заявлено, что смысл доктрины ядерного сдерживания не в том, чтобы угрожать кому-либо ядерным оружием.

Ещё один пользователь удивился из-за сообщения о намерении России осуществить нападение на Запад. По его словам, это искусственная угроза, которая создаётся ради того, чтобы военно-промышленный комплект процветал. Также было заявлено, что первый ядерный удар приведёт к ответу и последующей цепной реакции. Кроме того, было указано, что Россия обладает передовыми ракетными технологиями и на её фоне Германия выглядит устаревшей.

Саму Крамп-Карренбауэр назвали обузой для страны, сумасшедшей и некомпетентной.

В Германии недавно прокомментировали заявление Аннегрет Крамп-Карренбауэр и указали, что оно безответственное. Также было указано, что подобные заявления раскручивают «виток эскалации».

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