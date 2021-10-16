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России давно нужно устроить парочку провокаций у американских берегов, чтобы заставить США прекратить попытки вторгнуться в свои территориальные воды. Так читатели немецкого издания Spiegel прокомментировали провокационные действия эсминца Chafee в Японском море.

Напомним, что в США уже заявили, что никакой провокации не было, что моряки просто выполняли свою привычную рутинную работу. Кроме того, Вашингтон исповедует принципы «свободного судоходства» и в будущем намерен продолжить подобные действия.

Комментируя эту публикацию, перевод которой представил портал «ПолитРоссия», читатели написали, что Россия просто обязана направить свои боевые корабли к побережью Лос-Анджелеса, а также в Мексиканский залив. Это вполне укладывается в американские принципы свободной навигации, поэтому интересно будет взглянуть на реакцию Вашингтона на такие действия России.

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