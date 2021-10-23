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Пользователи Сети из Китая высказались насчёт недавнего заявления президента России Владимира Путина, который объяснил, почему РФ и КНР не заключают военный союз.

Согласно заявлению российского президента, страны решили отказаться от идеи создания военного блока по той причине, что они дружат в интересах друг друга, а не против кого-то. В комментариях к статье читатели портала «Гуаньча» указали, что стратегическое партнёрство является лучшим вариантом по сравнению с традиционным военным союзом. В связи с этим было заявлено, что концепция военного союза в настоящее время является устаревшей.

Ещё один пользователь Сети заявил, что стратегическое партнёрство более гибкое, и военный союз заключать в этом случае просто нет смысла. Другие комментаторы заявили, что между Россией и Китаем установлены хорошие дружеские отношения и это лучше, чем военный союз.

Ранее мы сообщали о том, что корабли России и Китая впервые вместе прошли через Сангарский пролив. Это было совершено во время совместных военных манёвров.

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