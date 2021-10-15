Заявление российского президента Владимира Путина, в котором он пообещал не использовать энергоносители в качестве оружия, китайские пользователи Сети сочли последним предупреждением Европе.

Читатели издания «Гуаньча» также обратили внимание на готовность российского лидера помочь Европе и увеличить поставки газа только в том случае, если ЕС сам об этом попросит. По мнению комментаторов, это весьма жесткое заявление в ответ на политические интриги Запада.

«Смысл слов Путина Великого был таков: “Это последнее предупреждение!», написал один из читателей.

Издание «РИА Новости» приводит и другие комментарии, смысл которых сводится к тому, что в энергетическом кризисе виновны сами европейцы:

«Как это может быть оружием? Давайте тогда и вы признаете, что используете “права человека” в качестве оружия, иначе как энергия тоже может быть оружием?».

Виновность России в резком повышении цен на газ отрицает и Михаэль Хармс, возглавляющий Восточный комитет германской экономики. По его словам, версии сговора между ЕС и РФ ради скорейшего запуска «Северного потока-2» не подтвердились.