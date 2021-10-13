Читатели болгарского издания «Факти» высмеяли недавнее заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина насчёт способов победы над Россией.

Как сообщается, недавно Климкин заявил, что Украина сумеет победить Россию и поможет ей в этом США. При этом он подчеркнул, что от Европы помощи ждать не приходится.

Заявление Климкина читатели «Факти» восприняли с насмешкой. Было заявлено, что публикации нужен заголовок, указывающий, что «украинцы говорят о том, как американцы победили бы Россию». Было отмечено, что это всё равно глупость, но в этом случае заголовок соответствовал бы тексту статьи.

Другой читатель заявил, что вернуть Крым не выйдет и его бы не отобрали, если бы украинцы не впустили туда США. Было отмечено, что Украина сама «доигралась». Ещё один пользователь Сети указал на то, что все ненавидят Америку из-за того, что она «везде суёт свой нос», а также строит из себя властелина мира. США было предложено заботиться о своей стране и не лезть к другим.

Некоторые комментаторы отметили, что после того, как начнёт работать газопровод «Северный поток-2», украинцы сами захотят являться частью России.

О заявлении Павла Климкина насчёт победы над Россией при помощи США мы сообщали недавно. Он отметил, что президент США занят жесткую проукраинскую позицию.