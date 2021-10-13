Следующая новость
читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Читатели болгарского издания «Факти» высмеяли недавнее заявление экс-министра иностранных дел Украины Павла Климкина насчёт способов победы над Россией.

Как сообщается, недавно Климкин заявил, что Украина сумеет победить Россию и поможет ей в этом США. При этом он подчеркнул, что от Европы помощи ждать не приходится.

Заявление Климкина читатели «Факти» восприняли с насмешкой. Было заявлено, что публикации нужен заголовок, указывающий, что «украинцы говорят о том, как американцы победили бы Россию». Было отмечено, что это всё равно глупость, но в этом случае заголовок соответствовал бы тексту статьи.

Другой читатель заявил, что вернуть Крым не выйдет и его бы не отобрали, если бы украинцы не впустили туда США. Было отмечено, что Украина сама «доигралась». Ещё один пользователь Сети указал на то, что все ненавидят Америку из-за того, что она «везде суёт свой нос», а также строит из себя властелина мира. США было предложено заботиться о своей стране и не лезть к другим.

Некоторые комментаторы отметили, что после того, как начнёт работать газопровод «Северный поток-2», украинцы сами захотят являться частью России.

О заявлении Павла Климкина насчёт победы над Россией при помощи США мы сообщали недавно. Он отметил, что президент США занят жесткую проукраинскую позицию.

Вам может понравиться

Türkiye: ВС Турции готовы к мощному наступлению в Сирии

Турецкие военные дождались приказа о наступлении на города Айн-Исса, Манбидж, Тель-Тамр и Тель-Рифат, сообщил портал Avia.Pro. Авторы публикации пишут, что фактически операция по захвату населенных пунктов стартовала, однако полномасштабное наступление

ВСУ продемонстрировали журналистам возможности ПТРК Javelin

Украинские ВС провели тактические учения с использованием противотанковых комплексов Javelin. Они применяли для стрельбы по мишеням обновленные версии ПТРК, которые способны поражать цели на расстоянии 4,5 километра. На учениях присутствовали

Эксперт считает, что компания Google намеревается “перепрограммировать” всё человечество

Профессор Гарвардского университета и ведущий психолог Американского института поведенческих исследований и технологий Роберт Эпштейн заявил, что компания Google намеревается «перепрограммировать» человечество. В интервью изданию «Лента.ру» Эпштейн рассказал, что Google уже
  • Анна
  • 15.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 15 октября – переменная облачность, до 8 °C | город Мытищи: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 15 октября – небольшой дождь, до 7 °C | Южно-Сахалинск: погода, 15 октября – переменная облачность, до 7 °C | Королев: погода, 15 октября – пасмурно, до 14 °C | Подольск: погода, 15 октября – пасмурно, до 8 °C | Армавир: погода, 15 октября – ясно, до 21 °C |