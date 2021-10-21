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Немецкие пользователи раскритиковали высказывания Анналены Бербок, представителя фракции «Зеленых», в адрес «Северного потока – 2» в комментариях под соответствующей новостью, размещенной в издании Der Spiegel.

Ранее Бербок заявила, что РФ «играет в покер» на фоне энергетического кризиса в Европе и рекордного повышения цен на «голубое» топливо. Она призвала Москву соблюдать правила Евросоюза, когда речь заходит о «Северном потоке – 2» и отметила, что необходимо пока не выдавать разрешение на ввод в эксплуатацию трубопровода.

Некоторые комментаторы возмутились подобной формулировкой, считая, что политик пытается действовать в угоду США, а не Германии. Один из пользователей отметил, что заявления Бербок являются «пустой болтовней». Он добавил, что ей, по-видимому, неизвестно, какую ответственность она несет в международной политике.

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