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В британском информагентстве Daily Mail появилась новость о комплементе Владимира Путина в адрес Хедли Гэмбл, журналистки CNBC. В комментариях под ней многие пользователи восхитились словами российского лидера.

Комментаторы отметили, что глава российского государства продемонстрировал свою воспитанность в разговоре с «назойливой» американской репортершей, которая постоянно задавала ему «острые вопросы». Напомним, что Путин назвал Гэмбл «красивой и симпатичной женщиной», однако посетовал на то, что журналистка словно не слышала о том, что он ей говорит.

Один из пользователей отметил, что лидеру РФ удалось «поставить на место глупышку», указав также на то, что немало журналистов из США пытались таким же образом получить свою минуту славы, но никому этого в итоге не удавалось. Другие читатели заявили, что сотрудники американских СМИ имеют крайне низкий уровень профессионализма.

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