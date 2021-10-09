Китайский портал «Гуаньча» опубликовал новость о столкновении американской подводной лодки с «неизвестным объектом» в Южно-Китайском море, чем рассмешил своих читателей. Пользователи Сети обеспокоились лишь возможным загрязнением окружающей среды, которое могла вызвать авария.

В остальном же они посмеялись над американцами, «которые не сумели незаметно подкрасться» к «неизвестному объекту».

«Чем больше будет столкновений, тем яснее будет голова американских военных. Какая отличная новость!», – написал один из комментаторов.

Другой пошутил, что Вашингтон бездарно потратил ход в военной игре против Пекина:

«Вам положен административный арест на десять суток и штраф 200 юаней! Минус шесть очков, подлодка должна сделать шесть шагов назад! Следующий ход — за Китаем».

«Как тесен океан», – в шутку удивился еще один читатель.

Напомним, что американские ВМС заявили, что ядерный реактор не поврежден, лодка после столкновения находится в нормальном техническом состоянии. Экипаж судна тоже не пострадал.

Столкновение произошло 2 октября. В момент удара субмарина находилась на глубине. В настоящий момент она находится в Гуаме на базе ВМС США.