Соединенные Штаты должны дать Польше достаточно оружия для защиты восточного фланга Североатлантического альянса от «российской угрозы», заявил экс-советник Дональда Трампа Роберт О’Брайен. При прошлом президенте США он помогал ему с решением вопросов национальной безопасности.

Чтобы минимизировать риски от «российской агрессии», Варшава должна получить в достаточном количестве танки «Абрамс», истребители пятого поколения F-35, а также комплексы ПВО для отражения возможных ударов с воздуха.

Помимо этого, Соединенным Штатам необходимо разработать и реализовать программу развития военно-промышленного комплекса Польши. Благодаря этому Варшава сможет заняться производством оружия и техники сама, не прибегая к военной помощи США в будущем.

О’Брайен, статью которого перевел сайт «ПолитРоссия», также заявил, что ситуация, которая сложилась в Афганистане, стала для Вашингтона провалом и позором. Его репутация в глазах зарубежных партнеров серьезно пострадала, поэтому сейчас важно предпринять все возможные меры для ее восстановления.