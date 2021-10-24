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Главная цель российской внешней политики – это развал Евросоюза, заявил экс-сотрудник британской разведки MI6 Кристофер Стил. Он также отметил, что в России верят, что это возможно.

По словам Стила, для достижения этой цели Россия использует ряд политических партий в Западной Европе. Также она работает напрямую с восточноевропейскими государствами, отношения с которыми сохранились на хорошем уровне еще со времен СССР. Именно таким образом российские политики вполне могут создать серьезную угрозу целостности Европейского Союза.

Стил заявил, что в его распоряжении имеются неопровержимые доказательства враждебных действий России против Великобритании. По его словам, они связаны с референдумом в Шотландии о независимости, а также с выходом Соединенного Королевства из ЕС. Но представлять эти самые доказательства бывший разведчик отказался.

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