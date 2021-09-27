Приёмная дочь телеведущего Ивана Урганта Эрика Куталия опубликовала в Instagram откровенный снимок, удививший её поклонников.

На одном кадре Эрика позирует в бежевой юбке и жилетке голубого цвета. На второй фотографии она предстала в джинсах с низкой посадкой, из-под которых видны красные стринги. Девушка позирует без топа, повернувшись спиной к камере.

В подписи девушка указала, что фотографии словно являются промоснимками рок-звезды для дебютного альбома. В комментариях поклонники выразили свой восторг, заявив, что Эрика выглядит горячо и нереально. Некоторые оценили её джинсы.

Одна из подписчиц задалась вопросом, подписан ли на Эрику её «папка» Иван Ургант и он вскоре ей ответил, задав встречный вопрос. Во всей видимости, он не против таких экспериментов своей дочери.

Недавно Иван Ургант в рамках своего шоу пошутил над футболистом Артемом Дзюбой. Как отмечается, спортсмен решил не выступать за сборную РФ в новом сезоне.