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Издание Daily Mail сообщило о поручении президента РФ Владимира Путина начать плановые мероприятия по заполнению газом хранилищ в Европе. Пользователи сайта оставили под этой новостью огромное количество комментариев, большинство которых сводятся к одному – российский лидер сделал гораздо больше для энергобезопасности Великобритании, чем ее власти.

«По крайней мере Путин действительно главный, в отличие от недалеких политиков Европы, которые не понимают, что такое национальный интерес», — высказался один из комментаторов.

Другой поинтересовался, почему Соединенное Королевство враждует с Россией, которая своевременно пришла на помощь, но дружит с Саудовской Аравией.

Еще один читатель заявил, что свой голос на выборах без раздумий отдал бы Владимиру Путину.

«Путин доказал Европе, что теперь полностью контролирует ее», – отметил другой пользователь Сети.

Кроме того, все читатели выразили надежду, что цены на газ, взлетевшие до фантастических значений, теперь начнут быстро снижаться.

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