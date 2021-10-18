Мировое правительство переоценивает значимость гиперзвуковых ракет, уверены авторы публикации в британском издании RUSI. Они поясняют, что хотя эти боезаряда и способны развивать невиданную ранее скорость, они так и не превратятся в революционный вид оружия.

По словам экспертов, первой испытания гиперзвука завершает Россия, следом за ней уже готовят к решающим тестам свои ракеты Китай и Соединенные Штаты. Эти страны гонятся не сколько за новым оружием, сколько за престижем, не желая уступать друг дружке в новых военных технологиях.

Эксперты отмечают, что гиперзвуковые ракеты по эффективности не смогут превзойти баллистические. Так как столь высокая скорость неизбежно влечет за собой снижение мощности удара по противнику. Кроме того, гиперзвук не сможет заменить собой средства ПРО.

Помимо этого, разработчики гиперзвуковых ракет постоянно сталкиваются с инженерными проблемами, многие из которых требуют на решение несколько лет. Поэтому в этих боезарядах нет ничего революционного и гиперзвуковую гонку пора прекращать.