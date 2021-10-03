В информагентстве Daily Express отметили, что из-за резкого увеличения цен на газ РФ получит большую власть над экономикой Европы. Читатели обвинили в случившемся Евросоюз. Перевод их комментариев появился в РИА «Новости».

Согласно словам одного из пользователей, ЕС слишком сильно полагался на российский газ, поэтому сейчас Москва может запросто победить в возможном конфликте, просто перекрыв вентиль. Он отметил, что не стоит лишать Европу возможности отапливать дома с помощью угольных электростанций, указав на то, что в случае войны проблемы с изменением климата отойдут на второй план.

Многие комментаторы отметили, что проблема с повышением цен во многом связана с задержкой запуска «Северного потока – 2». Они уверены, что следует прекратить обвинять РФ, которая при необходимости способна увеличить поставки газа. Читатели добавили, что им уже давно надоели разговоры о войне с русскими, словно Запад очень хочет ее начать.