За 10 лет, которые прошли с момента заключения контракта на поставку боевых машин пехоты Ajax, Великобритания не приняла на вооружение ни одной БМП. Основная причина этого кроется в технических проблемах, с которыми конструкторы никак не могут справиться.

Боевую машину пехоты разработали совместно Испания и Австрия. Однако США не могли пройти мимо такого чудного образца и выкупили права на производство этих БМП. Однако компания General Dynamics никак не может довести их до ума. На испытаниях, которые сперва проводились британскими военными, а потом и эксперты компании-производителя, бронемашина сильно вибрирует и издает странный шум, который лишает слуха всех, кто находится внутри.

Кроме того, выполняя стрельбу в движении, Ajax не попадает по целям, поэтому конструкторы ищут проблему в системе стабилизации.

General Dynamics выпустила 116 БМП, но Британия не торопится их забирать, так как результаты испытаний их не устраивают. Мало того, Лондон намерен провести расследование, чтобы установить, стоило ли вообще тратить деньги на эту боевую машину.