К 2035 году вся электроэнергия на территории Великобритании будет производиться из ядерных и возобновляемых источников, заявил глава правительства страны Борис Джонсон. К этому сроку Соединенное Королевство должно полностью отказаться от угля, газа и другого ископаемого топлива.

Джонсон также отметил, что уголь сейчас задействуется по минимуму, так как все ТЭЦ переводятся на альтернативные источники энергии. Однако избавиться от зависимости от газа стране пока не удается.

В минувший понедельник министр энергетики Квази Квартенг выразил надежду на то, что к 2035 году Великобритании не понадобится газ. Это позволит существенно снизить расходы, так как подавляющую часть голубого топлива страна покупает за рубежом. В то же время, нужно еще проводить работу над усовершенствованием «зеленых технологий», чтобы не попадать в кризисные ситуации из-за отсутствия ветра.