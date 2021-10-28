Рабочие добывающей платформы у берегов Польши испугались российских фронтовых бомбардировщиков Су-24, проводивших учения в небе над Балтикой. Самолеты летели на небольшой высоте и, по версии портала Avia.Pro, отрабатывали удары по натовским кораблям.

Поляки успели снять российские бомбардировщики на видео. На записи хорошо видно, как они на огромной скорости пролетают непосредственно над платформой. Небольшая высота полета свидетельствует, что в ходе маневров летчики отрабатывали приемы противодействия средствам противовоздушной обороны потенциального противника.

Авторы портала отмечают, что какая-либо официальная информация о таких учениях отсутствует, однако недавно в районе, в котором видели самолеты, находились натовские корабли. Не исключено, что фронтовые бомбардировщики отрабатывали удары по флоту Альянса на случай новых провокаций.