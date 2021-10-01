Сотрудники наблюдательного комплекса «Безопасность 2.0» РФМ отметили, что большинство российских путешественников крайне недовольны уровнем сервиса на курортах страны.

Согласно их словам, им часто звонят на горячую линию граждане РФ, выбравшие в качестве места для отдыха отечественные курортные зоны. При этом в текущем году свыше 64 процентов всех жалоб были связаны с плохим качеством сервиса, ужасным обслуживанием или отсутствием необходимой инфраструктуры.

Россияне (примерно 16 процентов) нередко жаловались на слишком большие цены в заведениях общепита и гостиничных комплексах. Некоторым не понравилось, что отдыхающие зачастую не соблюдали социальную дистанцию и не носили медицинские маски. Большинство претензий пришло от граждан, которые этим летом посетили Крымский полуостров и Краснодарский край.