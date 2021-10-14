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Для двух тысяч военнослужащих Краснодарского края прозвучала рано утром учебная тревога. Подразделения уже переброшены в Крым на учения, направленные на проверку готовности войск Южного военного округа, сообщила пресс-служба ЮВО.

На полигон Опук, расположенный на Крымском полуострове, отправилась автоколонна, состоящая из более двух сотен машин. На марше военнослужащие не будут терять время даром – им предстоит отработать приемы защиты от воздействия оружия массового поражения потенциального противника и от огневого поражения, а также выполнить задачи управления, применяя защищенную специальную связь.

Начавшиеся командно-штабные учения пройдут не только на полигоне Опук, но и еще на 24 таких объектах на Крымском полуострове. В них задействуют подразделения из Краснодарского и Ставропольского краев, а также из Южной Осетии, Армении и Абхазии. Кроме того, в маневрах участвуют корабли Каспийской флотилии и Черноморского флота.

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