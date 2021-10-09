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Заявление президента РФ Владимира Путина о «возможности увеличения предложения» на рынке газа сделано от желания быстрее ввести в эксплуатацию газопровод «Северный поток-2», написали эксперты издания Bloomberg. О помощи Европе, задыхающейся в энергетическом кризисе, речь не идет, хотя цены после этого высказывания снизились почти в два раза.

«Нервы европейцев настолько взвинчены, что обещания Путина “подумать о возможном увеличении предложения” хватило, чтобы снизить цены», — пишет автор публикации Энтони Халпин.

Он также считает, что кризис стал отличным подарком ко дню рождения российского президента. На протяжении 7 лет подряд Европа называла Россию врагом и пыталась унизить ее санкциями, однако с приближением нынешней зимы она не может обойтись без Путина.

По словам автора, кризис прекратится сразу же после сертификации и запуска «Северного потока-2».

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