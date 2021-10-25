читать 1 минуту
Автор
Оцени статью
0
0
Статьей поделились: 0 пользоват.
Facebook 0
WhatsApp 0
Odnoklassniki 0
VK 0
Telegram 0

Российские танки отстают от американских, а большая численность войск обеспечивается только мотострелковыми подразделениями, заявили авторы хорватского издания Binkov’s Battlegrounds.

Они отмечают, что в основном РФ использует танки советского производства, которые не модернизировались долгие годы. При этом у России имеются серьезные проблемы с авиацией, на которую делают ставку Соединенные Штаты. В случае массированного авианалета РФ не сумеет отразить удары с воздуха, а также не сможет обеспечить поддержку своих сил с помощью авиации.

Эксперты также пишут, что Россия увязла во временах СССР и проводит модернизацию слишком медленно. У нее есть современные разработки, которые достойны восхищения, однако они существуют в основном в единственном экземпляре. Так, танки Т-14 «Армата» станут основными в российских подразделениях лет через 10, а в настоящий момент количество модернизированной или новой техники совсем не впечатляет.

Вам может понравиться

Небензя отверг попытки изменить Устав ООН

Россия продолжает оставаться приверженной координирующей в центральной роли Организации объединенных наций в мире и живет в строгом соответствии с ее Уставом, заявил постпред России при ООН Василий Небензя. Он также

Глава Минобороны Британии Уоллес призвал Запад осознать уязвимость перед Китаем и Россией

Североатлантическому альянсу нужно как можно быстрее очнуться и обратить внимание на растущую военную мощь России и Китая. Такое заявление сделал глава Минобороны Бен Уоллес на встрече с коллегами из НАТО

Фильм «Дюна» собрал более 40 млн долларов в американском прокате за прошедшие выходные

За прошедшие выходные фильм «Дюна» стал лидером проката в США. Согласно предварительной информации, кинокартина собрала в прошедшие выходные 40,1 миллион долларов. Отмечается, что премьера «Дюны» состоялась как в кинотеатрах, так
  • Анна
  • 25.10.2021
  • читать 1 минуту
Погода в России:
Санкт-Петербург: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C | город Мытищи: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Петропавловск-Камчатский: погода, 25 октября – ясно, до 2 °C | Южно-Сахалинск: погода, 25 октября – ясно, до 11 °C | Королев: погода, 25 октября – переменная облачность, до 8 °C | Подольск: погода, 25 октября – облачно с прояснениями, до 2 °C | Армавир: погода, 25 октября – небольшой дождь, до 7 °C |