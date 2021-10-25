Российские танки отстают от американских, а большая численность войск обеспечивается только мотострелковыми подразделениями, заявили авторы хорватского издания Binkov’s Battlegrounds.

Они отмечают, что в основном РФ использует танки советского производства, которые не модернизировались долгие годы. При этом у России имеются серьезные проблемы с авиацией, на которую делают ставку Соединенные Штаты. В случае массированного авианалета РФ не сумеет отразить удары с воздуха, а также не сможет обеспечить поддержку своих сил с помощью авиации.

Эксперты также пишут, что Россия увязла во временах СССР и проводит модернизацию слишком медленно. У нее есть современные разработки, которые достойны восхищения, однако они существуют в основном в единственном экземпляре. Так, танки Т-14 «Армата» станут основными в российских подразделениях лет через 10, а в настоящий момент количество модернизированной или новой техники совсем не впечатляет.