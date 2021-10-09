Публикация издания Binkov’s Battlegrounds, в которой сообщается, что РФ не будет захватывать прибалтийские страны из-за опасений потерять Калининград – это один из многочисленных сценариев, которые Запад публикует, чтобы оправдать крупные затраты Североатлантического альянса, уверен политолог Геворг Мирзаян.

Он пояснил, что Россия не собирается нападать на Прибалтику вообще, так как она прекрасно понимает риски подобных действий. Захват региона вполне может перерасти в Третью мировую войну, которая никому не нужна.

Мирзаян также заявил, что даже в случае провокации со стороны НАТО Россия вряд ли будет вступать в боевой конфликт с Прибалтикой или Польшей. Если подобная ситуация возникнет, решение по ней будет приниматься на саммите Североатлантического альянса. И государство, которое пытается спровоцировать конфликт будет примерно наказано, так как на НАТО тоже не нужна полномасштабная война.

Напомним, что авторы издания Binkov’s Battlegrounds заявили, что если РФ пойдет войной на Прибалтику, то Польша воспользуется моментом и отберет у Москвы Калининградскую область. Также Варшава может напасть на Беларусь. Это якобы пугает Россию, поэтому она и не развязывает войну.