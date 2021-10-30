Если Киев пытался разозлить Россию, отправляя на Донбасс турецкие беспилотники «Байрактар ТБ2», то ему это удалось, сообщило немецкое издание Bild. Авторы приводят позицию ряда экспертов, считающих, что теперь Москва должна примерно наказать Украину. Так как в противном случае атаки БПЛА будут повторяться все чаще.

Германия высказала свое возмущение нарушениями Украиной правил режима прекращения огня, однако сделала это слишком уж скромно. В ответ посол из Киева заявил, что ВСУ лишь оборонялись. Под таким соусом Украина намерена подавать любую агрессию, считают эксперты.

Bild также приводит высказывание эксперта Кокчарова, который отметил, что в Москве атаку беспилотника сочли не столько нарушением Минских договоренностей, сколько провокацией. Призванной втянуть Россию в боевые действия, а затем традиционно обвинить ее в агрессии. Даже сейчас, когда очевидно, что именно Киев применил запрещенное оружие, посольство США все равно сделало крайней именно РФ.