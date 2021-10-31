Джо Байден, лидер США, напомнил Берлину, что тот обязан выполнить все обещания, которые были даны им Киеву и касаются транзита российского газа.

В рамках встречи с Ангелой Меркель, немецким канцлером, Байден отметил, что нужно продолжать работу, связанную с реализацией совместного плана ФРГ и Соединенных Штатов по поддержке Украины. Это необходимо для обеспечения энергобезопасности Европы и недопущения того, чтобы РФ «манипулировала распределением газа для достижения своих политических целей».

Ранее Вашингтон и Берлин заключили сделку, согласно которой американцы согласились прекратить вводить санкции против «Северного потока – 2», а немецкие власти при этом должны добиться того, чтобы Москва продолжила поставлять газ через Украину как минимум до 2034 года.