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Несмотря на то, что Украину еще не приняли в НАТО и особо не торопятся принимать, базы Североатлантического альянса на ее территории уже есть, заявил военный эксперт издания “Комсомольская правда” Виктор Баранец. Он также назвал места, где расположены эти объекты.

По словам аналитика, В Очакове Николаевской области находится пункт управления кораблями. Кроме того, нечто подобное Альянс намеревается создать и в порту Южный под Одессой, однако для этого надо как-то обойти требования Конвенции Монтрё.

Рядом с Мариуполем НАТО развернул учебный центр для снайперов. Инструкторы, обучающие диверсионные группы, работают сразу на четырех полигонах в Николаевской, Херсонской, Черниговской и Ровенской областях. Также подготовка военнослужащих ВСУ осуществляется подо Львовом и на острове Змеиный.

Все эти объекты работают якобы на временной основе, однако на самом деле используется принцип ротации. В дальнейшем количество таких центров и баз будет увеличиваться, уверен Баранец. Если же Украину каким-то чудом возьмут в НАТО, то подобные объекты появятся на территории страны вполне законно.

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