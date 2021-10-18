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Киев постоянно разбрасывается заявлениями о скорой «победе» над Россией. Примерно так же ведут себя «пациенты психбольниц», написал военный эксперт Виктор Баранец. Так он прокомментировал высказывание полковника ВСУ запаса Олега Жданова.

Офицер заявил, что украинская армия способна «победить Россию», несмотря на все ее вооружение и превосходство в численности ВС. По мнению Баранца, это не более, чем пустая бравада из той же серии, что и выкрики националистов о «параде на Красной площади» или «захвате Крыма» за несколько часов.

Эксперт пояснил, что в армии Украины всего 200 тысяч солдат, большинство из которых моментально перейдут на сторону РФ в случае войны. ВСУ вооружены «объедками Запада», которые с завидной регулярностью выходят из строя и требуют дорогостоящих комплектующих для ремонта. Кроме того, у Киева нет ни флота, ни авиации, поэтому надеяться он может лишь на националистическую «кодлу», которая «сидит в окопах» на Донбассе.

Если ВСУ даже рискнут атаковать Россию, ответ будет жестким и решительным, поэтому грезы отдельных полковников о «победе» развеются как дым.

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