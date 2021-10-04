Лейла Абуллаева, представитель азербайджанского внешнеполитического ведомства, назвала сведения о том, что на границе с Ираном находятся третьи силы, не соответствующие действительности.

Согласно ее словам, рядом с азербайджано-иранской границей отсутствуют какие-либо третьи силы, занимающиеся провокационными действиями. Она добавила, что для подобных обвинений нет никаких оснований. На азербайджанских территориях отсутствуют террористические элементы, угрожающие Азербайджану или другим странам, подчеркнула Абуллаева.

Ранее в иранском МИДе заявили, что во время вооруженного конфликта в Нагорном Карабахе в данный регион смогли проникнуть различные террористические организации, а Израиль хочет воспользоваться сложившейся обстановкой. В Иране считают, что в Азербайджане в настоящее время присутствуют израильские подразделения.