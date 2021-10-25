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Россия неоднократно предупреждала НАТО, что в случае прямой агрессии ответит ядерным ударом по ее инициатору. Для Японии такая контратака окажется роковой, так как государство просто отправится на дно океана, сообщают авторы китайского портала Baijiahao.

Они напомнили, что новый премьер-министр Японии Фумио Кисида уже успел сделать несколько заявлений о «скорейшем решении вопроса с Курилами». По мнению экспертов, Токио может попытаться задействовать для этой цели силовой сценарий, однако закончится это для него очень плохо.

В ответ на агрессию Японии Россия вполне может применить свои ракеты «Сармат», которые в натовской классификации значатся как «Сатана». Оружие ужасающей мощи способно поражать цели на расстоянии до 16 тысяч километром и поэтому вполне достанет до Страны восходящего Солнца.

Авторы публикации, перевод которой представлен порталом «ПолитРоссия», пишут, что в результате такой атаки Япония рискует повторить судьбу загадочной Атлантиды, полностью уйдя под воду.

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